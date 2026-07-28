ABD Hazine Bakanlığı 84 kişi ve şirketi yaptırım listesinden çıkaracak

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ABD Hazine Bakanlığı, bankalar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve finans kuruluşlarının en tehlikeli aşırılıkçı finansman ağlarına odaklanmasına izin vermeyi amaçlayan kapsamlı bir proje kapsamında 84 kişi ve şirketi yaptırım listesinden çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, daha önce 17 binden fazla ismin yer aldığı Özel Olarak Belirlenmiş Milliler ve Engellenen Kişiler (SDN) listesinden 84 kişi ve şirketin adını resmen çıkardığını bildirdi. Bu adım, bankaların dünyadaki en büyük ve en tehlikeli terör finansmanı projelerine odaklanmalarını kolaylaştırmaya yönelik geniş çaplı bir çabanın parçasıdır.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Mayıs 2026’dan bu yana bakanlığa bağlı yaptırım programlarına yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıp, ilk aşama kapsamında daha önce 76 hedefin listeden çıkarıldığını duyurmuştu.

Bessent, Donald Trump yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama konusundaki tam kararlılığına dikkat çekmişti. Önceki Joe Biden yönetimi, 2022'deki Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi riskinden dolayı bu adımı atmaktan geri durmuştu.

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, bu yeni adımın temel amacının yaptırımların etkinliğini korumak olduğunu belirterek, "Yaptırımlar kalıcı bir araç olmak için tasarlanmamıştır." dedi. 2017 yılında listeye sadece 880 isim eklenmişken, 2024 yılında 3 binden fazla isim eklenmişti.

Yaptırım listesinden çıkarılanlar şunlar:

- Hayatını kaybetmiş 36 kişi ve bunlarla ilgili dosyalar.

- Körfez Savaşı'nın ardından kayıt geçmişi 1991 veya 1992 yıllarına dayanan, Irak ile bağlantılı 33 şirket ve taraf.

- Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çökertilmiş 7 sığınak.

- Faaliyetleri durdurulan 8 büyük uyuşturucu taciri.

Aynı zamanda, ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), bankalar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla adres, yaş ve uyruk bilgilerini netleştirmek üzere 22 kişi ve şirketin verilerini güncelledi ve hatalı şekilde yinelenen 18 farklı dosyayı inceledi.

Hazine Bakanlığı, 29 Haziran'da, yaptırım uygulanan kişi ve şirketlerin isimlerinin yaptırım listesinden çıkarılması için başvuru yapmalarına olanak tanıyan yeni bir resmi web sitesi açtığını açıkladı.