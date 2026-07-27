Dana Gas, Kor Mor’da üretimi kademeli olarak artırıyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Dana Gas şirketi, güvenlik durumunun değerlendirilmesi ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Irak Hükümetinin en üst düzey yetkililerinden resmi ve net garantiler alınmasının ardından, Kor Mor gaz sahasındaki üretim seviyesini temkinli ve kademeli bir şekilde artırma kararı aldıklarını duyurdu.

Dana Gas Irak Müdürü Şakir Wacid Şakir, bugün (27 Temmuz 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Yarına kadar gaz üretimini en yüksek seviyeye ulaştıracağız." dedi.

Şakir Wacid Şakir ayrıca, sıvılaştırılmış gaz (LPG) ve diğer gaz türlerinin de üretileceğini belirtti.

Öte yandan Dana Gas tarafından konuya ilişkin yayınlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik durumunun yeniden değerlendirilmesi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümetinin en üst düzey makamlarından tam ve güvence verici garantiler alınmasının ardından, Kor Mor gaz sahasındaki üretim seviyesini artırma süreci temkinli ve kademeli olarak başlatılacaktır."

Şirket, bu adımın temel amacının Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın diğer bölgelerindeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere elektrik santrallerine gerekli gaz desteğini ve tedarikini sağlamak olduğunu vurguladı.