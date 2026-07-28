Ukrayna’dan Irak’ın iddialarına sert yanıt

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi tarafından ortaya atılan ve ülkede bazı kurumlara saldırı düzenleyen bir grubun Ukrayna ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (28 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, El-Abudi’nin açıklamaları reddedildi. Bakanlık, söz konusu iddiaları destekleyecek herhangi bir somut kanıt veya belge bulunmadığını vurgularken; Iraklı yetkilinin bizzat kendisinin televizyon röportajında "dosyanın karmaşık olduğu ve daha fazla soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu" itiraf ettiğine dikkat çekti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, dost bir ülkenin üst düzey yetkilisinin, resmi bir kanıt sunmaksızın genel yayın organları üzerinden bu tür ithamlarda bulunmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi. Ukrayna tarafının bu suçlamalardan ilk kez televizyon ekranları aracılığıyla haberdar olduğu, resmi diplomatik kanallardan önceden herhangi bir bilgilendirme veya bildirim yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, bu tür bir yaklaşımın "karşılıklı saygı ilkelerine aykırı olduğu" ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi. Bununla birlikte Kiev, Irak'ın Orta Doğu'da önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak; siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde geliştirilmesi konusundaki kararlılığını yineledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ayrıca, bu tür iddia ve suçlamaların Ukrayna’nın itibarını zedelemeyi ve bölge ülkeleriyle olan bağlarını koparmayı amaçlayan Rus stratejisi ve propagandasıyla tamamen örtüştüğü uyarısında bulundu. Bakanlık, bu olayın dış medya manipülasyonlarının bir sonucu olabileceği veya Kiev ile Bağdat arasındaki ortaklığı zayıflatmaya yönelik "yıkıcı bir psikolojik operasyonun" parçası olma ihtimaline değindi.

Açıklamanın sonunda Ukrayna, Irak Hükümetine çağrıda bulunarak, resmi kurumların üçüncü tarafların çıkarına hizmet eden yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasına alet edilmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Söz konusu gerginlik, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi’nin bir televizyon röportajında, istihbarat birimlerinin bir grubu gözaltına aldığını ve bu grubun Ukrayna lehine bazı devlet kurumlarına saldırı düzenlediklerini itiraf ettiklerini söylemesiyle başladı. Abudi, hedef alınan yerlerin ismini açıklamazken, konunun oldukça karmaşık olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.