ABD ve Suudi Arabistan Irak'taki silahlı grupları hedef aldı

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ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli silahlı gruplara ait birkaç mevziye yönelik bir dizi hassas hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli silahlı grupları hedef aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre 28 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırılarda, ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'ın petrol altyapısına saldırı düzenlemekle suçlanan silahlı gruplar vuruldu.

CENTCOM, bu grupların İran Devrim Muhafızları Ordusundan talimat aldığını ve son 72 saat içinde 30'dan fazla İHA saldırısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Söz konusu saldırılarda, Irak'ın doğusundaki farklı bölgelerde bulunan çok sayıda mühimmat deposu ve lojistik noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğu aktarıldı.

Saldırıların kesin konumu belirtilmese de güvenlik kaynakları Basra, Babil, Kerbela ve Ninova vilayetlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Bu saldırılar, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının son iki gün içinde Irak topraklarından Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerine yöneltilen çok sayıda İHA'yı düşürdüğünü açıklamasının ardından geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, grupları "terör milisleri" olarak nitelendirerek, misilleme hakkını saklı tuttuklarını vurguladı.

Öte yandan Irak Başbakanı Ali Zeydi, güvenlik birimlerine Suudi Arabistan'ın sunduğu kanıtları inceleme talimatı verdi.

Zeydi, Bağdat'ın ülke topraklarının komşu ülkelere saldırı düzenlemek için bir meydan olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi.

Irak'taki İslami Direniş grubu ise bu saldırılara karıştığını reddederek, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Irak'tan değil Yemen'den düzenlendiğini iddia etti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Irak topraklarına düzenleyeceği herhangi bir askeri saldırıya sert bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulundu.