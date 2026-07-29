Haşdi Şabi Karargahına hava saldırısı: Irak’tan ilk resmi doğrulama

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Haşdi Şabi Basra Operasyonları Komutanlığı, bölgedeki karargahlarının hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Bu açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa düzenlediğini bildirdiği operasyona dair Irak makamlarından gelen ilk resmi doğrulama oldu.

Haşdi Şabi Komutanlığı tarafından 29 Temmuz Çarşamba günü yapılan açıklamada, Basra’daki askeri unsurların hedef alındığı ve ilk belirlemelere göre iki personelin yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespiti ve teknik incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.

CENTCOM: Saldırılar Misilleme Niteliğinde

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ABD ve Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının, 28 Temmuz’da Irak’ın doğusunda İran destekli gruplara ait mühimmat depoları ve lojistik merkezlerine yönelik nokta operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonların, son 72 saat içerisinde ABD güçleri ile Suudi Arabistan’ın enerji altyapısını hedef alan 30’u aşkın İHA saldırısına yanıt olarak düzenlendiği kaydedildi.

Washington yönetimi, söz konusu İHA saldırılarının doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu koordinesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Saldırılar Tek Bir Bölgeyle Sınırlı Kalmadı

Resmi metinlerde operasyon bölgelerinin tümü açıkça belirtilmese de yerel güvenlik kaynakları; bombardımanın yalnızca Basra ile sınırlı kalmadığını, Babil, Kerbela ve Ninova vilayetlerindeki silahlı grup karargahlarının da eş zamanlı olarak vurulduğunu aktardı.

Riyad yönetimi, daha önce Iraklı milis grupları Suudi petrol tesislerine İHA’larla saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Öte yandan CENTCOM, hava operasyonlarından saatler önce İran’ın Ürdün’de ABD birliklerinin konuşlu olduğu bir askeri üsse yönelik balistik füze saldırısı girişiminin engellendiğini bildirmişti.