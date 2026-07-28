Suudi Arabistan'dan Irak'a sert uyarı

2 saat önce

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak topraklarından düzenlenen ve ülkenin doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en sert şekilde kınadı. Riyad yönetimi, Bağdat'a çağrıda bulunarak Irak topraklarının saldırı kaynağı olarak kullanılmasının engellenmesini istedi.

Suudi Arabistan, Irak merkezli milis grupların petrol tesislerine yönelik devam eden İHA saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Suudi Arabistan'ın bu tür saldırı ve tecavüzlere karşı "gerekli yanıtı verme hakkını saklı tuttuğu" vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak Hükümetinden acil ve somut adımlar atmasını talep etti. Açıklamada, Irak topraklarının Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar için kullanılmasını önleyecek tüm gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından dün (27 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, hava savunma birimlerinin yeni bir saldırı girişimini başarıyla püskürttüğü ve çok sayıda İHA'nın havada imha edildiği duyurulmuştu.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu "tehlikeli ve yıkıcı" girişimlerin Irak toprakları içerisinden düzenlendiğini ve İran destekli silahlı gruplar tarafından icra edildiğini tespit ettiklerini bildirdi. Riyad, bu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiğinin altını çizdi.