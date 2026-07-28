Netanyahu: Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdik

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeyi "son derece başarılı" olarak nitelendirdi. Görüşmede, İran’ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi ve bölgesel güvenliğin korunması gibi ortak stratejik hedefler üzerinde mutabık kalındığı bildirildi.

Video mesaj yayımlayan Netanyahu, bugün (28 Temmuz 2026) Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin önemine dikkat çekti. Netanyahu, "İran’ın nükleer silah sahibi olmasını engelleme ortak hedefimiz başta olmak üzere birçok kritik konuda tam bir destek ve derin bir anlayış birliği içinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik." dedi. İsrail Başbakanı, bu görüşmeyi "tarihteki en iyi diyaloglardan biri" olarak tanımladı.

Görüşmeye her iki ülkenin üst düzey heyetlerinin katıldığını belirten Netanyahu, toplantının fikir alışverişi ve İsrail’in geleceği için hayati önem taşıyan güvenlik koordinasyonlarının planlanması açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra eşi Sara ile birlikte hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenine katılacağını belirten Netanyahu, Graham’ın İsrail halkının kadim bir dostu olduğunu vurguladı.

Kanal 12 televizyonu, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu’nun Washington ziyaretinde Trump’a İran’ın nükleer programındaki son ilerlemelere dair "yeni ve nadir istihbarat verileri" sunduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, Netanyahu’nun ABD’nin Suriye ve Lübnan’daki birliklerini çekme ihtimaline karşı sert itirazlarını dile getirdiği ve Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışının engellenmesi yönündeki talebini Trump’a ilettiği öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesi ise ziyaretin olağanüstü gizlilik ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini bildirdi.