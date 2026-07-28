Reber Ahmed: Topraklarımızdan komşu ülkelere saldırıya izin vermeyeceğiz

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İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Bakan Ahmed, bugün (28 Temmuz 2026) Erbil’de düzenlenen "Kürdistan Bölgesi’nde Kriz ve Afet Risklerinin Azaltılması Projesi"nin kapanış törenine katıldı.

Burada konuşan Reber Ahmed, Fransa ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle yürütülen projenin önemine değinerek, Fransa’nın DAİŞ'e karşı mücadeleden sivil savunma projelerine kadar her alanda Kürdistan Bölgesi’nin yanında durduğunu belirtti.

Ahmed, "Fransa ile ilişkilerimiz sadece siyasi ve askeri alanla sınırlı kalmamış, bugün insani kriz yönetimi ve sivil savunma alanında uluslararası düzeyde örnek bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür." dedi. Başbakan Mesrur Barzani’nin vizyonu doğrultusunda uluslararası deneyimlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydeden Ahmed, projenin ikinci aşamasının da kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Bölgeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ve gerilimlere değinen İçişleri Bakanı, "Gerilimlerin başlangıcından bu yana tarafsız olduğumuzu ve topraklarımızın komşu ülkeler için bir tehdit unsuru haline gelmesine izin vermediğimizi vurguladık. Ancak maalesef her yönden saldırılara maruz kaldık; vatandaşlarımız, Peşmergelerimiz ve güvenlik personelimiz şehit oldu."

Irak Başbakanı Ali Zeydi ve güvenlik birimleriyle ilişkilerin iyi olduğunu belirten Ahmed, ancak güvenlik ihlalleri konusunda daha somut adımlar beklediklerini ifade etti. Yasa dışı silahlı grupların eylemlerine dikkat çeken Bakan Ahmed, "Yasa dışı grupların eylemleri tüm Irak için, hatta ülkenin ekonomisi ve siyasi anlaşmaları için bir mahcubiyet kaynağıdır. Silah sadece devletin elinde olmalı ve tüm güçler silahlarını devlete teslim etmelidir." uyarısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi’nin afet yönetimi ve sivil savunma alanındaki gelişimine dikkat çeken Reber Ahmed, bölgenin artık uluslararası insani yardım süreçlerinde aktif rol aldığını; Türkiye, Suriye ve Lübnan’daki afetzedelere yardım ulaştırabilecek bir kapasiteye ulaştığını belirtti.