Netanyahu: Kararları Trump veriyor, ben küçük ortağım

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ABD ile İran savaşının 6. ayında Washington'da Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, kararları Trump’ın verdiğini kabul etti.

Netanyahu, İran ile yaşanan savaşta ana kararları ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiğini öne sürdü.

ABC News'in haberine göre Netanyahu, ABD’nin Tahran ile müzakereleri sürdürdüğü bir dönemde Trump’ı İran’a yönelik saldırıları sürdürmeye ikna etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları ise reddetti.

İsrail Başbakanı, "İmkansız mı bilmiyorum ama İran’ın çalışma yöntemi konusunda şüphelerim var. Her zaman yalan söylüyorlar, her zaman hile yapıyorlar ve her zaman zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yeterli diplomatik ve ekonomik baskıyla bu durum değişebilir mi? Bunu denemek lazım." ifadelerini kullandı.

Süreçteki rollerine açıklık getiren Netanyahu, "Gerçek şu ki biz ortağız, müttefiğiz. Ama o kıdemli ortak. Unutmayalım ki karşıdaki Amerika Birleşik Devletleri. Ben ise küçük ortağım. Ben İsrail Başbakanıyım ve ülkemin çıkarlarını, güvenliğini savunmam gerektiğinde bunu yaparım." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti:

"Yine de bunu, Başkan Trump yönetimindeki ABD’nin ikimizi de yok etmek isteyen ortak düşmanımıza karşı bizimle güçlerini birleştirmesindeki rolünü her zaman derin bir minnetle takdir ederek yapıyorum."