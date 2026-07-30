Başbakan Barzani Muhammed Halbusi’yi kabul etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu’nun eski Başkanı Muhammed Halbusi’yi kabul etti.

Irak Parlamentosu’nun eski Başkanı Muhammed Halbusi çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün (30 Temmuz 2026) başkent Erbil’e geldi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’e gelen Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme sonrası Başbakanı Mesrur Barzani ile Muhammed Halbusi kameraların karşısına geçti.

Başbakan Mesrur Barzani, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Muhammed Halbusi ile yaptığımız görüşmede Erbil ve Bağdat arasındaki ikili ilişkileri ele aldık. Özellikle de son zamanlarda bölgemizde gelişen hassas durumları görüştük.'' dedi.