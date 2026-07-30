Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da dere kenarında cansız bededi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşecek.
Selahattin Demirtaş’ın yarın (31 Temmuz 2026) Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüşeceği belirtildi.
Adalet Bakanlığından alınan özel izinle yapılacak olan görüşme, yarın saat 10.00’da gerçekleşecek.
Demirtaş'ın görüşme öncesinde dosyayı incelediği öğrenildi. Görüşmenin ardından Demirtaş'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
ROJİN KABAİŞ'İN AİLESİYLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Selahattin Demirtaş, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile 5 Temmuz'da görüşmüştü.
Demirtaş, dosyanın aydınlatılacağına inandığını belirterek, "Rojin hepimizin kızıdır. Kimse bu dosyayı kapatamaz" mesajını vermişti.