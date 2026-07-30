Erbil’de 12 yangın kontrol altına alındı

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Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü, kent merkezi ile çevresinde meydana gelen 12 farklı yangın vakasına ilişkin bilançoyu açıkladı. Şiddetli rüzgar ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle büyüyen yangınlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 18 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, bugün (30 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, ekiplerin Erbil ve çevresinde ev, kamu binası, kamp ve depoları kapsayan toplam 12 yangına müdahale ettiğini belirtti. Said, "Ekiplerimiz için oldukça zorlu bir gündü. Yoğun çabalar sonucunda tüm yangınlar kontrol altına alındı. Sevindirici olan taraf ise herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır." dedi.

Erbil-Kerkük yolu trafiğe kapatıldı

Günün en büyük yangını sabah saat 08:34 sularında Erbil-Kerkük yolu üzerindeki bir motor yağı fabrikasında çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, depolara da sıçradı. Yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi ve güvenlik riskleri nedeniyle Erbil-Kerkük yolu trafik polisleri tarafından bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Güvenlik kriterlerinin ihlal edilmesinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini vurgulayan Said, "Şiddetli rüzgar nedeniyle üç depo tamamen kullanılamaz hale geldi." bilgisini verdi.

18 kişi dumandan etkilendi

Erbil Genel Sağlık Müdürlüğü, yangınlara müdahale sırasında 122 acil yardım ekiplerinin sahada teyakkuzda olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, yangınlar sonucunda 18 kişinin solunum güçlüğü şikayetiyle tedavi edildiği belirtildi. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 8’i durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastanelere sevk edilirken, 10 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Sivil Savunma Müdürlüğü, yangınların çıkış nedenini belirlemek amacıyla güvenlik kameralarının incelemeye alındığını açıkladı. Olayla ilgili polis ve asayiş birimleriyle koordineli bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.