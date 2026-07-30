Başkan Barzani ve Halbusi’den koordinasyon vurgusu

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Takaddum Partisi Lideri ve Irak Parlamentonun eski Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelerek Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Baikan Barzani bugün (30 Temmuz 2026) Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak’ın genel siyasi durumu ile bölgede yaşanan son gelişmeler ve değişimler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Taraflar, sürecin hassasiyeti üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasındaki ilişkilerin de değerlendirildiği görüşmede, mevcut sorunların çözümü, engel ve zorlukların aşılması noktasında Irak’taki siyasi taraflar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.