Başbakan Barzani ile Almanya Başkonsolosu bölgesel durumu görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görev süresinin sona ermesi vesilesiyle Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Albrecht von Wittke'yi kabul etti.

Başbakan Barzani, bugün (30 Temmuz 2026) Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Albrecht von Wittke'yi kabul etti. Görüşmede Mesrur Barzani, Başkonsolos Wittke’ye görev süresi boyunca Almanya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti ve gelecekteki görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çeşitli sektörlerde hayata geçirdiği reform çalışmaları oluşturdu. Ayrıca, Peşmerge güçlerine yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesinin önemi ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler ve siyasi değişimler detaylı bir şekilde değerlendirildi.