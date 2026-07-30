Başbakan Barzani ve Muhammed Halbusi’den ortak basın açıklaması

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi, bugün Erbil’de bir araya gelerek gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bugün (30 Temmuz 2026) gerçekleşen görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Takaddum Partisi lideri Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti Erbil’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basın toplantısında konuşan Başbakan Barzani, görüşmenin içeriğine dair şunları kaydetti:

"Sayın Halbusi ile hem ikili ilişkilerimizi hem de Takaddum Partisi ile olan iş birliğimizi ele aldık. Özellikle Irak ve bölgenin içinden geçtiği bu hassas süreçte, koordinasyon ve dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceği üzerinde durduk."

Irak Hükümetine olan desteğini vurgulayan Mesrur Barzani, "Bölgedeki mevcut krizlerin yönetilebilmesi için Ali Zeydi liderliğindeki mevcut hükümete destek olmamız gerekiyor. Federal hükümeti destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz ve Irak'taki ortaklarımızla her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Taqadum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ise Erbil ziyaretinin, daha önce Bağdat’ta Başbakan Mesrur Barzani ile başlatılan görüşmelerin bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Halbusi, temasları kapsamında Başkan Mesud Barzani ile de bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirerek şunları söyledi:

"Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik ve güvenlik koşulları dikkate alındığında, devletin kazanımlarının korunması için siyasi partiler arasındaki diyalog önem taşımaktadır. Falih Zeydi liderliğindeki federal hükümetin programını uygulaması ve ülkede istikrarın sağlanması için desteğimizi yineliyoruz."

Siyasi aktörlerin sorumluluklarına dikkat çeken Halbusi, "Siyasi güçler olarak görevimiz, geçmişteki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak vatandaşlarımızın çıkarları için çalışmaktır. Geçmişte fikir ayrılıklarımız olmuş olabilir ancak bugün yüksek ulusal çıkarlar söz konusudur ve bu da tek bir tutum sergilememizi gerektiriyor." dedi.

Bugün resmi bir ziyaret kapsamında Erbil’e gelen Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyetin temaslarında; Irak ve bölgedeki güncel gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Takaddum Partisi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki diyalog sürecinin devamlılığı ve yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığın, görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.