Erbil'de 4. Kürdistan Eğitim Forumu düzenleniyor

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Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kürdistan Eğitim Forumu (KEF 2026), "Modern Eğitim, Beceri ve Kalite" temasıyla çalışmalarına başladı. Forumun ilk gününde, Başbakan Mesrur Barzani’nin eğitim sektörünü geliştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Okulum" (Qutabxanekem) dijital platformu tanıtıldı.

Bugün (30 Temmuz 2026) başlayan zirveye; hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcileri, üniversite rektörleri ile yerli ve yabancı eğitim uzmanları katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Eğitim Bakanı Alan Heme Said, Başbakan Mesrur Barzani’nin girişimiyle hayata geçirilen "Okulum" dijital platformunun yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu duyurdu.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde, Bakanlar Kurulu danışmanları ve Barzani Yardım Vakfı’nın (BCF) katılımıyla "çevresel farkındalık" konusu ele alındı. Forumun dikkat çeken konuklarından Suriye Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Turko ise ülkesindeki eğitim sisteminin kalite standartları ve sektörün karşı karşıya olduğu küresel zorluklar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin öğleden sonraki oturumlarında; UNICEF, UNESCO ve Londra Kraliyet Üniversitesi (Royal University of London) uzmanları ile bölgedeki üniversite rektörleri bir araya gelerek, öğretmenlerin yeni nesil becerileri ve eğitimde inovasyon stratejilerini masaya yatırdı.

İki gün sürecek olan forumun ikinci gününde (31 Temmuz 2026), eğitimde akreditasyon, kalite güvencesi ve eğitim sisteminin piyasa ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi konularına odaklanılacak. Bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen uluslararası danışmanlar, başarılı eğitim modellerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Kürdistan Eğitim Forumu, yarın öğleden sonra Eğitim Bakanı tarafından yapılacak olan kapanış konuşması ve sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.