Türkiye ve 13 ülkeden Kızıldeniz'de ortak savunma koalisyonu

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülke, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi’nde deniz güvenliğini sağlamak ve enerji nakil hatlarının güvenliğini tesis etmek amacıyla "Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu"nun kurulduğunu resmen ilan etti.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen üst düzey toplantıda, katılımcı hükümetler ittifakın kuruluşuna dair ortak deklarasyonu imzaladı.

Koalisyona dahil olan 14 ülke; Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na, uluslararası hukuka ve küresel denizcilik sözleşmelerine olan derin bağlılıklarını yineledi. Yapılan ortak açıklamada, bu kararın küresel deniz güvenliğine yönelik artan tehditlerin fark edilmesi ve uluslararası ticaret yollarının korunması için kolektif bir iş birliğine duyulan ihtiyaç üzerine alındığı belirtildi.

İttifakın öncü ve kurucu ülkesi olan Suudi Arabistan, koalisyonun daimi merkezi olarak belirlendi. Riyad’da; Müşterek Komuta Kontrol Merkezi, Ortak Deniz Operasyonları Merkezi ve bir Genel Sekreterlik birimi kurulmasına karar verildi.

Deklarasyonda, bu ittifakın kurulmasının bölgede istikrar ve kalkınmayı destekleyecek stratejik bir adım olduğu belirtildi. Ayrıca bu girişimin, küresel barışı korumaya yönelik uluslararası çabalarla uyumlu olduğu kaydedildi.

Koalisyona katılan ülkeler bunlar:

Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Yemen, Bangladeş, Nijerya, Sudan, Cibuti ve Somali.