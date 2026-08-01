Irak Petrol Bakanı, bir anlaşma imzalamak üzere Türkiye’ye gidiyor

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Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed liderliğindeki üst düzey bir heyet, Irak ham petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden sevkiyatını düzenleyen anlaşmayı imzalamak üzere bugün Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Petrol Bakanı Muhammed ve beraberindeki üst düzey heyet, ikili enerji ilişkilerini ve petrol sevkiyatını kapsayan stratejik bir anlaşmaya imza atmak üzere bugün (1 Ağustos 2026) Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Kurdistan24’ün Irak Petrol Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre ziyaretin ana gündem maddesini petrol sevkiyatı oluşturuyor. Tarafların, Irak ham petrolünün Kerkük-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden taşınması ve Ceyhan Limanı’ndan yüklenerek dünya pazarlarına ulaştırılmasına yönelik yeni bir iş birliği protokolü imzalaması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmanın, bölgedeki enerji arz güvenliğinin sağlanması ve teknik aksaklıkların giderilerek petrol akışının istikrara kavuşturulması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.