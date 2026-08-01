WSJ: Trump, İran'a yönelik yeni saldırı emri verdi

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik kapsamlı bir askeri saldırı talimatı verdiği iddia edildi.

WSJ gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, askeri operasyonun temel amacının Tahran üzerindeki baskıyı artırarak ülkeyi teslim olmaya veya yeniden müzakere masasına oturmaya zorlamak olduğu belirtildi. Yetkililer, saldırıların bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceği ve birkaç gün sürebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Başkan Trump, dün (31 Temmuz 2026) gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun askeri saldırılara yeniden başlama niyetinde olduğunu ima ederek, "Güçlü darbelerin Tahran’ın tutumunu geri çekmesini sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

CBS News tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD ve İsrail’in ortaklaşa planladığı olası saldırıların merkezinde İran’ın stratejik enerji altyapısı yer alıyor. Operasyon kapsamında özellikle petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin hedef alınabileceği bildirildi.

ABD’nin saldırı hazırlığına İran kanadından tepki gecikmedi. İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

İranlı yetkili, Tahran’ın kapsamlı bir misilleme planı hazırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin her türlü fevri hareketine karşı tam bir karşılık planımız var. Misilleme stratejimiz, İsrail’deki kritik tesislerin yanı sıra bölgedeki ABD enerji altyapısını da kapsamaktadır."