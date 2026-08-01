Kanada’dan Irak’a "silahların kontrolü" desteği

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Kanada’nın yeni Dışişleri Bakanı Anita Anand, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bağdat yönetiminin silahları yalnızca devlet kontrolünde tutma kararına Ottawa’nın tam destek verdiğini teyit etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının genişletilmesi ve diplomatik koordinasyonun artırılması konuları ele alındı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Ottawa yönetiminin; Irak Hükümetinin silahları yalnızca devletin elinde tutma yönündeki kararını desteklediklerini vurguladı. Anand, Kanada’nın bu alandaki iş birliği ve desteğinin süreceğini yineledi.

Kanada’nın Bağdat’a yeni bir büyükelçi atamasını memnuniyetle karşıladığını belirten Bakan Fuad Hüseyin, Kanada’nın geçmişten bugüne Irak’a sağladığı güçlü desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Bakan Anand ise, Kanada Hükümetinin Irak ile olan ilişkileri geliştirme ve farklı alanlarda koordinasyonu artırma arzusunda olduğunu ifade ederek, Parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlayan Hüseyin’i tebrik etti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, görüşmenin sonunda Kanadalı mevkidaşı Anita Anand’ı, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik diyaloğu daha da derinleştirmek üzere başkent Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.