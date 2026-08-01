Umman açıklarında petrol tankerine saldırı

2 saat önce

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir petrol tankerinin tanımlanamayan bir silahla hedef alındığını duyurdu. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.

UKMTO tarafından bugün (1 Ağustos 2026) yapılan açıklamaya göre Umman Sultanlığı açıklarında seyir halindeki bir petrol tankerine saldırı düzenlendi.

Açıklamada, geminin "tanımlanamayan bir silahla" vurulduğu ve saldırı sonucunda geminin motor dairesinde hasar oluştuğu kaydedildi. İlk belirlemelere göre olayda mürettebattan yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Edinilen bilgilere göre saldırı, Umman'ın Lima bölgesi kıyılarından yaklaşık 12,5 deniz mili açıkta meydana geldi.

Bölgedeki deniz güvenliği endişelerini artıran olaya ilişkin henüz herhangi bir grup veya devlet sorumluluğu üstlenmedi.