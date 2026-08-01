Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ve 3 şüpheli tutuklandı

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Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Üsküdar Belediyesine operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, suçun niteliği ve delil durumu gözetilerek mahkemeye gönderildi.

Savcılık; Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan’ı "tutuklama" talebiyle; Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş’ı ise "adli kontrol" hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş’ın ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.