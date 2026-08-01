Kuveyt: İran’ın İHA saldırısı engellendi

3 saat önce

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından bugün (1 Ağustos 2026) yapılan açıklamada, Kuveyt’in hava sahasına yönelik İran kaynaklı bir İHA saldırısının önlendiği bildirildi.

Başkent ve çevresindeki bazı bölgelerde duyulan şiddetli patlama seslerinin, Kuveyt Hava Savunma Sistemlerinin İran’a ait İHA’ları imha etmesi sırasında meydana geldiğini teyit eden Genelkurmay Başkanlığı, "Hava savunma güçlerimiz, ülkemize yönelik her türlü dış tehdidi engelleme kararlılığını sürdürmektedir." dedi.

Ordu ayrıca, vatandaşlara ve bölge sakinlerine seslenerek; yalnızca resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi, güvenlik talimatlarına uyulması ve dezenformasyon amaçlı propagandalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

İran merkezli haber kaynakları da Kuveyt’te çok sayıda patlamanın meydana geldiğine dair bilgileri paylaştı.