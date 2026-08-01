Ödüllü "Ciran" filmi Rojava turnesine başlıyor

2 saat önce

"Ciran" (Komşu) filmi, uluslararası film festivallerindeki büyük başarısının ardından Rojava’da izleyiciyle buluşuyor. Film, bugün itibarıyla bölgedeki birçok merkezde gösterime giriyor.

Yönetmenliğini Mano Xelil’in üstlendiği, dünya çapında birçok prestijli festivalde ödüller kazanan ve büyük ses getiren "Ciran" filmi, Avrupa ve dünya turnesinin ardından Rojava’da gösterime giriyor. Film, bugünden (1 Ağustos 2026) itibaren Rojava’nın birçok kentinde beyaz perdeye yansıyacak.

Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan yönetmen Mano Xelil, filmin gösterim programına ilişkin detayları paylaştı. Xelil, "Ciran; Kamışlo, Amuda, Derik, Rimelan, Tirbespi ve Dirbesiye gibi merkezlerin yanı sıra pek çok kasabada izleyiciyle buluşacak. Bu gösterimler, halkımızın çağdaş Kürt sinemasının en önemli eserlerinden birini yakından tanıması için büyük bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Filmin konusu, izleyiciyi 1980’li yılların başına, Kamışlo yakınlarındaki bir sınır köyüne götürüyor. 6 yaşındaki bir Kürt çocuğunun hikayesine odaklanan film; sınırların evleri, aileleri ve duyguları nasıl böldüğünü ele alıyor.

Mano Xelil, filmin Rojava’daki gösterimlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen kültür kurumlarına ve gönüllülere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gösterimlerin organize edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sinemanın gücüne ve Kürt sanatının önemine inanan kurumların desteği olmasaydı bu başarıya ulaşılamazdı. Kürt sinemasını destekleyen ve bu tarihi mesajın gelecek nesillere aktarılmasına ortak olan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum."