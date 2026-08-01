Rusya'dan Kiev'e saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

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Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği yoğun hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Gece saatlerinde kentin farklı noktalarını hedef alan füzeler, sivil yerleşim yerlerinde ağır yıkıma ve can kayıplarına neden oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, başkentin 5 ayrı bölgesinin hedef alındığını bildirdi. Kliçko, füzelerin isabet ettiği apartmanlarda ve kamu binalarında ağır hasar meydana geldiğini, birçok noktada yangın çıktığını ifade etti.

Saldırının insani bilançosuna ilişkin son verileri paylaşan Belediye Başkanı Kliçko, 4’ü çocuk olmak üzere en az 30 kişinin yaralandığını, hayatını kaybeden sivil sayısının ise 9’a yükseldiğini kaydetti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, bazılarının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırıyı "cehennem gibi bir gece" olarak nitelendiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, sosyal medya hesabı üzerinden uluslararası topluma seslendi. Rusya’nın cephe hattındaki "başarısızlıklarını" sivil halka saldırarak örtmeye çalıştığını savunan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş alanında hedeflerine ulaşamayan Rusya, hava saldırılarını ve sivillere yönelik terörü yoğunlaştırıyor. Ukrayna'nın acilen ek hava ve füze savunma sistemleri ile önleyici füzelere ihtiyacı var."

Rusya Savunma Bakanlığı ise temmuz ayı boyunca yürütülen operasyonlarda Ukrayna genelinde 32 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, bir ay içinde Ukrayna’ya ait 21 binden fazla İHA’nın Rus hava sahasında imha edildiğini iddia etti.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonların temmuz ayı bilançosuna ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Harkiv, Donetsk, Sumi, Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde toplam 32 yerleşim birimi kontrol altına alındı.