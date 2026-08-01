Erbil’de akaryakıt deposunda yangın

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Erbil-Mahmur ana yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Olay bugün (1 Ağustos 2026) öğle saatlerinde Erbil-Mahmur ana yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt deposunda meydana geldi. Yoğun dumanların kentin birçok noktasından görüldüğü yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurdistan24 muhabiri Ahmed Abdulsamed’in olay yerinden aktardığı bilgilere göre yangın, akaryakıt ve kimyasal maddelerin bulunduğu bir depoda başladı. İlk belirlemeler, depoda bulunan yüklü miktardaki tiner maddesinin alevlerin hızla yayılmasına ve yangının kontrol altına alınmasının güçleşmesine neden olduğunu gösteriyor.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için ek ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Yangının ardından ortaya atılan iddialar üzerine Erbil Güvenlik Müdürlüğünden özel bir açıklama geldi. Açıklamada, olayın tamamen "sıradan bir kaza" olduğu vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Yangının arkasında herhangi bir güvenlik tehdidi veya kasıtlı bir müdahale söz konusu değildir. Konu tamamen teknik ve kaza kaynaklıdır."

Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son günlerde Erbil ve çevresinde ev, iş yeri ve depo gibi noktalarda toplam 12 yangın vakasının yaşandığını belirtmişti. Said, bu olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamadığını ifade etti.