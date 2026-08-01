Kürdistan yaylalarında bal bereketi

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Kürdistan Bölgesi’nde etkili olan yağışlar, arıcılık sektörüne can suyu oldu. Yıllardır süren kuraklığın ardından doğanın canlanmasıyla birlikte, Kürt dağ balında son yılların en verimli hasadı gerçekleştiriliyor.

Kürdistan Bölgesi’nin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yapan üreticiler, bu sezon bereketli bir dönem geçiriyor. Bol yağışların ardından zenginleşen bitki örtüsü ve su kaynakları, bal üretiminin artmasını sağladı.

40 yılı aşkın süredir arıcılık yapan Osman Mecid Ahmed, bu yılki verimden oldukça memnun. Arıcılığı sadece bir meslek değil, bir sanat olarak tanımlayan Ahmed, "Arılarımla aramda karşılıklı bir anlayış var. Onları sakin tutmak ve doğru yönetmek büyük bir tecrübe gerektiriyor." dedi. Arıların doğal yollarla ördüğü peteklerin önemine değinen deneyimli arıcı, hasat için doğanın kendi döngüsünü tamamlamasını beklediklerini ifade etti.

Kürt dağ balının dünyaca ünlü aroması, bölgedeki bitki çeşitliliğinden geliyor. Arıların yabani otlardan ve endemik bitkilerden topladığı nektar, bala eşsiz bir lezzet ve kalite katıyor. Bu sezon doğanın canlanmasıyla arılar daha geniş bir yelpazeden beslenme imkanı buldu; bu da hem balın miktarını hem de kalitesini artırdı.

Arıcılığın sadece ekonomik değil, ekolojik bir önemi de var. Sağlıklı arı kolonileri, tozlaşma yoluyla tarımsal verimliliği artırırken doğanın korunmasına da yardımcı oluyor. Kuraklık döneminde zor günler geçiren üreticiler, yağışların hem üretimi hem de geleceğe olan güveni geri getirdiğini belirtiyor.

Kürt balının uluslararası alanda büyük bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Osman Mecid Ahmed, "Dünyanın en kaliteli balını üretiyoruz. Bu sektörü korumak ve geliştirmek hepimizin sorumluluğu." diyerek bu mirasa sahip çıkılması gerektiği çağrısında bulundu.