ABD’den vatandaşlarına acil uyarı

"Orta Doğu’yu terk edin"

52 dakika önce

ABD’nin Amman Büyükelçiliği, bölgede tırmanan gerilim ve doğrudan güvenlik tehditleri nedeniyle yayımladığı acil güvenlik uyarısında, vatandaşlarından Orta Doğu’yu derhal terk etmelerini veya olası bir tahliye süreci için hazırlıklı olmalarını istedi.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan uyarıda, halen bölgede bulunan vatandaşların en kısa sürede Orta Doğu’dan ayrılmaları istendi. Bölgeden ayrılma imkanı olmayanların ise gerilimin daha da tırmanması ihtimaline karşı kişisel güvenlik planlarını hazırlamaları ve tahliye süreçlerine hazırlıklı olmaları vurgulandı.

Ayrıca, bölgeye seyahat planı olan ABD vatandaşlarına, bu planlarını yeniden gözden geçirmeleri, ertelemeleri veya iptal etmeleri yönünde tavsiyede bulunuldu.

Özellikle Ürdün’de bulunan ABD vatandaşlarına yönelik özel bir uyarı yapan Büyükelçilik, vatandaşların ABD askeri üslerinden, büyük otellerden ve sivil altyapı tesislerinden uzak durmalarını istedi. Bölgenin İran ve ona bağlı silahlı grupların doğrudan tehdidi altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların kalabalık alanlardan kaçınmaları ve güvenli bölgelerde kalmaları gerektiği belirtildi.