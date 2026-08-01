Pentagondan füze alımı için 18 milyar dolarlık talep

3 saat önce

ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar sırasında tükenen askeri stokları takviye etmek ve mühimmat envanterini modernize etmek amacıyla Kongreden 18,2 milyar dolarlık acil kaynak talep ettiği bildirildi.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre söz konusu talep, Pentagonun Kongreye sunduğu toplam 67 milyar dolarlık acil bütçe paketinin en kritik kalemini oluşturuyor.

Fonun temel amacının, bölgede son dönemde tırmanan füze ve İHA saldırılarını püskürtme operasyonlarında harcanan mühimmat depolarını yeniden doldurmak olduğu kaydedildi.

Sürece ilişkin resmi belgelere göre talep edilen bütçe, Patriot hava savunma sistemleri, Tomahawk seyir füzeleri ve THAAD (Yüksek İrtifa Bölge Savunması) gibi stratejik savunma ağlarının tedarikinde kullanılacak.

Ayrılan kaynağın 5,7 milyar dolardan fazlasının yalnızca THAAD füzelerine tahsis edildiği belirtilirken, henüz envantere girmeyen gizli bir hava füzesinin geliştirilme projesine ise 100 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi.

ABD’li askeri yetkililer ile Kongre üyeleri, son dönemdeki yoğun askeri angajmanlar ve üs koruma faaliyetleri nedeniyle kritik mühimmat stoklarında meydana gelen düşüşün güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Pentagonun bu hamlesi, oluşan askeri açığı telafi etmek ve tedarik süreçlerini ivmelendirmek adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.