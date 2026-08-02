ABD'de restorana silahlı saldırı: 3 ölü

2 saat önce

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ABD medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.