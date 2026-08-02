Axios: Suudi Arabistan Trump’ı ikna etti

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran'a karşı planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdiği ve söz konusu saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim bölgesel güvenlik endişelerine yol açarken, Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Axios’un 2 ABD’li yetkili ile konuyla ilgili bilgi sahibi üçüncü bir kaynağa dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek İran'a karşı planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdiği bildirildi.

ABD’nin eylem planı hakkında netlik talep ettiği aktarılan veliaht prensin, Trump'a gerilimi düşürme ve söz konusu saldırılardan kaçınma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Beyaz Saray ve Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği’nin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Trump İran'a yönelik saldırıları iptal etti

Donald Trump, bugün (2 Ağustos 2026) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı.

Trump, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran’ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."