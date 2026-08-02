Suriye’den Irak’a sert uyarı: Saldırılara karşılık verilecek

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Suriye Hükümeti, Şam, Irak topraklarından kendisine yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya askeri güçle karşılık verileceğini bildirdi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriye makamları, Iraklı yetkililerle doğrudan iletişime geçerek iki ülke sınırı yakınındaki milis hareketliliğine dikkat çekti. Şam yönetimi, "Irak topraklarından başlatılacak her türlü saldırıya en sert şekilde yanıt verilecek" uyarısında bulunurken; Bağdat’tan, Irak topraklarının Suriye’nin güvenliğini hedef alacak şekilde kullanılmasını önlemek adına acil tedbirler almasını talep etti.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi ise dün (1 Ağustos 2026) yaptığı açıklamada, Irak toprakları üzerinden komşu ülkelere yönelik gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal veya tehdidin kararlılıkla engelleneceğini vurgulamıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Temmuz’da yapılan açıklamada, Suriye-Irak sınır hattında gerçekleştirilen bir operasyonla büyük bir silah ve füze sevkiyatının engellendiği duyurulmuştu. Bakanlık, yapılan ilk incelemeler sonucunda mühimmatın Suriye toprakları üzerinden Hizbullah’a ulaştırılmak istendiğinin tespit edildiğini kaydetmişti.