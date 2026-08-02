Kocaeli’de kız öğrenciyi taciz eden şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik taciz iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği tespit edilen şüpheli C.A. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından resen soruşturma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ve teknik incelemeler sonucunda, görüntülerde yer alan ve taciz fiilini gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin C.A. olduğu belirlendi. Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili geniş kapsamlı adli sürecin devam ettiği bildirildi.