Devlet Bahçeli: ''Çerçeve yasaya'' destek verilmeli

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasaya'' ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu siyaset üstü bir meseledir, bu nedenle tam destek verilmelidir.'' dedi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Hanifi Macit'in sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir.'' ifadesini kullandı.

Hedefe ulaşma konusunda kararlı olduklarını da vurgulayan Bahçeli, ''Başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir politik oyun, gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği için almış olduğumuz tarihi bir sorumluluk.'' diye konuştu.

Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.'' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumda sürece dair güçlü bir mutabakat olduğunu belirterek, yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesiyle sürecin hız kazanacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, barış sürecinin yasal hazırlıklarıyla ilgili olarak, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." bilgisini paylaştı.