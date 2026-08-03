Ezidi Miri Tahsin Beg: DAİŞ, Ezidilerin 4 bin yıllık tarihini silme konusunda başarısız oldu

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Ezidi Soykırımı’nın yıl dönümünde Ezidilerin Miri Mir Hazım Tahsin Beg, 12 yıl geçmesine rağmen yaralarının halen sarılmadığını belirterek, sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönebilmesi amacıyla Irak Hükümetine “Hayatta Kalanlar Yasası”nı uygulaması ve “Şengal’i Yeniden İmar Fonu”nu faal hale getirmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı’nın 12. yıl dönümü vesilesiyle bugün (3 Ağustos 2026), özel bir anma töreni gerçekleştirildi. Mir Hazım Tahsin Beg, törende açıklamalarda bulundu.

"Bugün Ezidi milletinin kıyımla yüzleşmesinin üzerinden 12 yıl geçti; acı, keder ve umutsuzlukla dolu 12 yıl." diyen Mir Hazım Beg, bu anmanın Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu vurgulayarak, bunun Ezidi şehitlerine ve tüm Kürdistan’a büyük bir vefa örneği olduğunu belirtti.

Katliamın etkilerinin halen sürdüğüne dikkat çeken Ezidi Miri, "Şu ana kadar 270 bin Ezidi yerinden edilmiş durumda ve 2 bin 500 Ezidi kadın halen DAİŞ’in elinde bulunuyor. Bunun yanı sıra birçok toplu mezar da henüz açılmadı." dedi.

Terör örgütü DAİŞ’in 21. yüzyılda Ezidi milletinin 4 bin yıllık tarihini bir gecede yok etmek istediğini söyleyen Mir Hazım Beg, ancak Tanrı’nın iradesi ve halkın direnişi sayesinde bu planların başarıya ulaşamadığını kaydetti.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye seslenen Mir Hazım Beg, Şengal dosyasının çözüme kavuşturulması için Irak Hükümetiyle bir uzlaşıya varılması çağrısında bulunarak, Şengal’in istikrarının Ezidiler, tüm Irak ve Kürdistan Bölgesi için stratejik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Uluslararası tanınma konusuna da değinen Mir Hazım Beg, şu ana kadar 13 ülkenin Ezidi Soykırımı’nı tanıdığını ancak Irak’ın henüz bu tanımayı gerçekleştirmediğini belirtti.

Ezidi Miri, Bağdat yönetiminden talepleri şu şekilde sıraladı:

"Mülteci dosyasının çözüme kavuşturulması, kaçırılanların kurtarılması için çalışmaların sürdürülmesi, Ezidi Hayatta Kalanlar Yasası’nın uygulanması, Şengal’de meşru bir yönetimin kurulması ve yasası iki yıl önce çıkarılmasına rağmen yürürlüğe sokulmayan Şengal’i Yeniden İmar Fonu’nun faal hale getirilmesi."

Konuşmasının sonunda Mir Hazım Beg, sığınmacılara kucak açtıkları için Kürdistan halkına, özellikle de Duhok ve Zaho halkına teşekkür etti.

Kürdistan’ın mercii olarak gördüğü Başkan Mesud Barzani’ye sürekli desteği ve Şengal’in kurtarılmasındaki rolü nedeniyle özel teşekkürlerini ileten Mir Hazım Beg, kaçırılanların kurtarılması yönündeki çabalarından dolayı Neçirvan Barzani’ye şükranlarını sunarken, kurtarılan kadınlara sağladığı sürekli yardımlar ve Laleş Kültür Merkezine verdiği destek dolayısıyla Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.