ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu: Ezidilere adalet sağlanmalı

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ABD Erbil Başkonsolosluğu, Ezidi Soykırımı’nın 12. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, adaletin tecellisi ve toplumsal bileşenlerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekerken, Washington'ın Erbil ve Bağdat ile iş birliğine bağlı kalacağını vurguladı.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, bugün (3 Ağustos 2026) terör örgütü DAİŞ tarafından Ezidilere yönelik gerçekleştirilen soykırım suçunun 12’nci yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Adalet ile tüm bileşenler için güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 yıl önce terör örgütü DAİŞ, Ezidi toplumuna karşı soykırım suçu işledi. Bugün, hayatını kaybedenlerin acısını ve anısını saygıyla anıyor, bu hafızayı canlı tutan hayatta kalanların direnç ve dayanıklılığını saygıyla selamlıyoruz."

Metinde ayrıca, bu vahşi suça karşı adaletin tecelli ettirilmesi ile kalıcı güvenliğin, refahın ve toplumsal bileşenlerin korunmasının özel bir önem taşıdığı belirtildi.

Mesajın sonunda Washington’ın desteğinin süreceği vurgulanan açıklamada, "ABD, dini özgürlüklerin temel hakkını korumak ve tüm Irak vatandaşlarının güvenlik ile onur içinde yaşayabileceği bir geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya bağlı kalmaya devam edecektir."