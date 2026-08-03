Musa Ahmed’den Irak Hükümeti ve BM’ye Şengal eleştirisi

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Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Şengal Soykırımı’nın 12. yıl dönümü anma töreninde Irak Hükümeti ve Birleşmiş Milletler’i (BM), Şengal halkına yardım sağlama ve sorunlarıyla ilgilenme konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle eleştirdi.

BCF Başkanı Musa Ahmed, bugün (3 Ağustos 2026) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Bu anma vesilesiyle sitemlerimizi BM’ye bağlı ilgili mercilere ve Irak Hükümetine iletiyoruz. Çünkü Şengal kurbanlarına ve yerinden edilen insanlara karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediler. Aradan geçen bunca yıla rağmen sığınmacılar halen kamplarda çadırlarda yaşamaktadır." dedi.

Sağlık, eğitim ve diğer hizmet sektörlerinde ciddi eksiklikler olduğunu vurgulayan Musa Ahmed, "Özellikle psikolojik destek hususunda büyük yetersizlikler var. Oysa bu, Irak Hükümetinin temel bir görevidir ve diğer tüm vatandaşlarına sağladığı gibi bu hizmeti de yerine getirmeliydi." ifadelerini kullandı.

Şengal halkının başına gelen felaketin küresel boyutta bir trajedi olduğuna dikkat çeken BCF Başkanı, "Bu nedenle uluslararası kuruluşlar da sorumluluk taşımaktadır, Şengal halkına ve mağdurlara daha fazla hizmet etmelilerdi." görüşünü paylaştı.

Musa Ahmed ayrıca, "Sunduğumuz yardımların yanı sıra, onları tüm uluslararası forum ve seminerlerde gururla temsil ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." diye ekledi.

Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren vakfın desteğini sürdürdüğünü belirten Musa Ahmed, BCF’nin ulaşabildiği tüm kamplarda ve bölgelerde Ezidi Kürt halkına yardım ve hizmet sunmaya devam ettiğini ve bunu bir görev olarak bildiğini ifade etti.

Yardımların ulaştırılması sürecinde birçok zorlu yoldan geçtiklerini belirten Ahmed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barzani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mesrur Barzani’nin talimatları doğrultusunda, katıldığımız tüm uluslararası panel ve seminerlerde Ezidi vatandaşlarımızın haklarını savunduk. Ezidi Kürtlerin başına gelen bu felaketi tüm dünya ve uluslararası mercilere duyurmayı bir borç bildik, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."