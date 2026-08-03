Yurtdışından önce Kürt vekiller ve belediye başkanları dönecek

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Barış süreci kapsamında hazırlanan ''çerçeve yasanın'' bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması beklenirken, halen yurtdışında olan Bağlar Belediyesi eski Başkanı Zübeyde Zümrüt Türkiye'ye dönüşlerin aşamalı olacağını söyledi. İlk grupta eski vekiller, belediye başkanları, akademisyenler ve hukukçuların yer almasının planlandığını belirten Zümrüt, "Tercihim ilk grupta dönmek olur." dedi.

TBMM'de barış süreci kapsamında hazırlanması beklenen ''çerçeve yasa'' teklifinin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasa teklifinin siyasi partilerin ortak imzasıyla Meclise sunulacağını açıklamasının ardından gözler düzenlemenin içeriğine çevrildi.

Numedya'dan gazeteci Nedim Türfen'te konuşan Zübeyde Zümrüt, yasanın sağlayacağı hukuki güvencelere bağlı olarak Avrupa'dan Türkiye'ye dönüşlerin başlayabileceğini söyledi.

Dönüşlerin bireysel değil, planlı ve aşamalı şekilde gerçekleştirileceğini belirten Zümrüt, ilk kafilenin toplumda karşılığı bulunan isimlerden oluşmasını istediklerini ifade etti.

İlk gruba ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Zümrüt, şu değerlendirmeyi yaptı:

''İlk grupta belediye başkanları olmalı, milletvekilleri olmalı. Partinin kamuoyunda bilinen, toplumun beklentilerine cevap olabilecek isimleri yer almalı. Akademisyenler ve hukukçuların da bu grupta bulunmasına yönelik çalışmalarımız var.''

Zümrüt, ilk grubun önceki çözüm süreçlerinde olduğu gibi 30-35 kişiyle sınırlı kalmayabileceğini, daha geniş katılımlı bir dönüşün gündeme gelebileceğini söyledi.

Avrupa'daki Kürt diasporasının dönüş için hazırlık yaptığını dile getiren Zümrüt, sürecin yalnızca Türkiye'deki siyasi gelişmelere bağlı ilerleyeceğini ifade etti.

"Bir grup hazırlığımız var." diyen Zümrüt, oluşturulacak ilk kafilenin barış sürecine katkı sunacak isimlerden oluşacağını belirterek, dönüşlerin İmralı'dan yapılabilecek olası bir çağrı ve yasal düzenlemelerin ardından gerçekleşebileceğini kaydetti.

Çerçeve yasanın içeriğinin belirleyici olacağını vurgulayan Zümrüt, geri dönüşlerin hukuki güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Yurt dışından dönecek kişilerin yeniden yargılanmaması, haklarında yeni siyasi yasaklar uygulanmaması ve siyaset yapabilmelerinin güvence altına alınmasının önemine dikkat çeken Zümrüt, düzenlemenin cezaevlerindeki hasta tutuklular, seçilmiş siyasetçiler ve Mahmur Kampı'nda yaşayanları da kapsaması gerektiğini savundu.

"Kayyumlar da bu sürecin parçası olmalı"

Zümrüt, sürecin yalnızca Avrupa'daki sürgünlerin veya dağ kadrolarının dönüşüyle sınırlı ele alınmaması gerektiğini belirterek, kayyum atanan belediyelerde seçilmiş belediye eş başkanlarının görevlerine iade edilmesini istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasının da sürecin samimiyetinin göstergelerinden biri olacağını ifade eden Zümrüt, bunun birçok siyasetçinin tahliyesinin önünü açabileceğini dile getirdi.

Kendisine yöneltilen "İlk grupta yer alır mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Zümrüt, siyasi mücadelesi boyunca işkence, cezaevi ve sürgün gibi ağır bedeller ödediğini belirterek, Türkiye'ye dönüş çağrısı yapılması halinde tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"Bir çağrı olursa, bedeli ne olursa olsun dönerim." diyen Zümrüt, tercihinin ilk dönüş grubunda yer almak olduğunu ifade etti.