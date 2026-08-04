DEM Parti MYK’sı erkene alındı: Gündem "çerçeve yasa" taslağı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını Meclise gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağını görüşmek üzere öne alarak bugün toplama kararı aldı.

DEM Parti, daha önce 12 Ağustos’ta yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını, TBMM gündemindeki "çerçeve yasa" çalışmalarında yaşanan kritik gelişmeler üzerine öne alma kararı aldı.

MYK, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında bugün saat 10.30’da parti genel merkezinde toplanacak.

Çerçeve Yasa Taslağı ve Görüşme Takvimi Masada

Kritik toplantıda, yürütülen süreçte gelinen son aşama ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması beklenen çerçeve yasa taslağı ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ön görülüyor.

Toplantının gündeminde ayrıca çerçeve yasanın TBMM Adalet Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda görüşülme takvimi, teklifle ilgili "denetimli serbestlik" ve Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesindeki "hak yoksunluğu" konularındaki tartışmalar ve DEM Parti’nin çerçeve yasaya ilişkin yaklaşımı da yer alacak.

Ayrıca toplantıda, parti yönetiminin 20 Eylül’de gerçekleştirmeyi planladığı 5. Olağan Büyük Kongre’ye ilişkin hazırlık ve çalışmalar da değerlendirilecek.

AK Parti Teklifi İmzaya Açtı, Muhalefetle Temas Kurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu, çerçeve kanun teklifini dün itibarıyla milletvekillerinin imzasına sundu. Milletvekillerine bugün saat 17.00’ye kadar süre tanınarak teklife eksiksiz imza atılması istendi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, taslak metnin içeriğiyle ilgili bilgi vermek üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Güler bu kapsamda; HÜDA PAR’dan Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, DEM Parti’den Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve İmralı Heyeti üyesi avukat Faik Özgür Erol, MHP’den ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Teklifin Bu Hafta Meclise Sunulması Bekleniyor

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından çerçeve yasa teklifinin çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

İktidar kanadının, teklifi hızla Adalet Komisyonundan geçirerek iki günlük yasal bekleme süresini uygulamadan bu hafta içinde Genel Kurul gündemine getirmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda bugün toplanacak Danışma Kurulunda diğer siyasi partilerle uzlaşma yollarının aranacağı belirtiliyor.