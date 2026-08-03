Mesrur Barzani: Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı’nın acısını asla unutmayacağız

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Ezidi kız ve erkek kardeşlerimizin gösterdiği direnç, halen tüm Kürdistan için bir güç ve gurur kaynağıdır." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (3 Ağustos 2026) Ezidilerin Miri Mir Hazım Tahsin Beg, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paulus III Nona ve Kürdistan Bölgesi’ndeki yabancı ülke temsilcilerinin katılımıyla Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı’nın 12. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Töreninin ardından X hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Ezidi Soykırımı ve Şengal Katliamı kurbanlarını saygıyla anıyor, çektikleri acıları asla unutmayacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Aradan geçen 12 yıla rağmen Ezidi kız ve erkek kardeşlerimizin gösterdiği direnç, halen tüm Kürdistan için bir güç ve gurur kaynağıdır."

Mesajının devamında Başbakan Barzani, "Şengal’i kurtarmak ve korumak uğruna şehit düşen yüzlerce Peşmerge’nin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." diye kaydetti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı, "Kurtarılanlara destek olmak, halen kayıp olanları kurtarmak ve Ezidi göçzedelerin evlerine başı dik ve güvenli bir şekilde dönebilmelerini sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.