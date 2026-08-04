Nurettin Demirtaş: Sürecin başarıya ulaşacağına inanıyorum

3 saat önce

Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski Eş Genel Başkanı ve PKK üyesi Nurettin Demirtaş, Türkiye’de yürütülen barış sürecinin başarıya ulaşacağını söyleyerek, "Ben şahsen de sürecin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Hareket olarak da başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Başarısına inanmadığımız bir sürecin içinde niye olalım ki?" dedi.

Gazeteci İrfan Aktan’a konuşan Nurettin Demirtaş, barış süreci kapsamında Meclise sunulması beklenen "çerçeve yasanın" içeriğini bilmedikleri için yorum yapmayacaklarını söyledi.

Hareket olarak demokratik mücadeleyi her koşulda sürdüreceklerini vurgulayan Demirtaş, silahlı mücadele stratejisinin sona erdiğini ve yeni dönemde demokratik siyasetin esas alındığını ifade etti.

Tartışılan yasa teklifinin henüz görülmediğini belirten Demirtaş, "Ortada tartışılan ama içeriği bilinmeyen bir yasa söz konusu. Yasayı görmeden herhangi bir şey söyleyemeyiz." dedi.

Barış mücadelesinin zorluğuna da dikkat çeken Demirtaş, "Barış mücadelesinin savaştan daha zor olduğunu yaşadığımız süreç hepimize gösterdi. Bu işin kolay olmayacağını biliyorduk. Halkımızın bir barış davası ama bir de özgürlük davası var. Bundan daha güzel bir dava mı var? Neden bu davaya sarılmayalım ki?" diye konuştu.

Sürecin başarıya ulaşacağına inandıklarını da söyleyen Demirtaş, "Ben şahsen sürecin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Hareket olarak da başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Başarısına inanmadığımız bir sürecin içinde niye olalım ki?" diye konuştu.

Hareketin temel hedefinin toplumsal örgütlülüğü geliştirmek olduğunu söyleyen Demirtaş, "Toplumun örgütlenmesiyle birlikte kendi özgürlük düzeyimizi bilinç olarak yükseltmek, kültürel olarak yükseltmek ve bunu bütün Orta Doğu'ya, tüm insanlığa sunmak gibi bir iddiamız var. Bu, devlet sahibi olmaktan daha değerli. Devlet kurmaktan bin kat daha zor." dedi.

Silahlı mücadeleden demokratik mücadeleye geçiş kararının uzun yılların birikimiyle alındığını ifade eden Demirtaş, "Geldiğimiz aşamada 50 yıllık mücadelenin kazanımları, toplumun bilinç ve örgütlülük düzeyi artık silahlı mücadeleye son verip demokratik mücadeleyi esas almayı gerektiriyordu. Bu bir yükten kurtulmak değil; tam tersine yeni sorumluluklar yüklenmek anlamına geliyor. Yükümüz azalmadı, arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin yeni olmadığını belirten Demirtaş, bunun onlarca yıl öncesine dayandığını söyleyerek, "Aslında süreç 35 yıl önce başladı. Abdullah Öcalan, gazeteci Mehmet Ali Birand ile yaptığı röportajda bunları açıkça ifade etmişti. 1993'teki ateşkeste de 'Barış için bir muhatap arıyorum' demişti. Bugüne kadar bu muhatap çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Selahattin Demirtaş'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Nurettin Demirtaş, şunları söyledi:

"Haksız bir tutuklama ve uzun da sürdü, halen de devam ediyor. Dışarıda olsa daha fazla katkısı olacağına inanıyoruz. Hareketle kendisi arasında gerilim ve tartışmalar yaşanıyormuş gibi bir algı çok doğru değildir. Böyle bir gündemimiz söz konusu bile değildir."