Suriye’de kritik zirve: Mazlum Abdi ile Ahmed Şaraa görüşecek

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Suriye'de dengeleri değiştirecek kritik bir zirve gerçekleştirilecek.Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’nın bugün bir araya gelerek tarihi bir görüşme yapması bekleniyor.

Kurdistan24 muhabiri Ekrem Salih, bugün (4 Ağustos), SDG Genel Komutanı Abdi ve Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu İlham Ahmed'in, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ile ortak bir toplantı yapacağını aktardı.

Mazlum Abdi, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin tarihi bir gelişme olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Abdi paylaşımında, “Neçirvan Barzani, genel olarak tüm Kürdistan'da ve özelde Suriye'deki Kürt meselesinin desteklenmesinde her zaman önemli ve belirgin bir rol oynamıştır." ifadesine yer verdi.

Söz konusu ziyaretin sonuçlarına dair umut ve iyimserliğini dile getiren Abdi, "Bu ziyaretin Suriye'deki istikrara ve bölgedeki Kürt dosyasında uygun bir çözüm bulunmasına doğrudan ve olumlu bir etkisi olacağına inancımız tamdır." dedi.

Bu gelişme, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin dün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile bir araya gelmesinin ardından yaşandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerinin ele alındığı, başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ortak iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Ayrıca toplantının bir diğer bölümünde, bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, bu bağlamda her iki taraf da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, bölgesel iş birliğinin genişletilmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin vurguladığı aktarıldı

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, görüşmenin bir diğer başlığında ise yeni Suriye'de tüm bileşenlerin haklarının korunmasının altının çizildiğini bildirdi.