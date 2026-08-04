Menderes Belediyesine operasyon: Başkan İlkay Çiçek dahil 21 gözaltı

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Menderes Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Basındaki bilgilere göre soruşturma kapsamında Çiçek’in konutunda ve Menderes Belediyesi binasında arama başlatıldı.

Ekiplerin belediyedeki çalışmaları sürerken, gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.