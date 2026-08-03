Hamaney’in Temsilcisi: Netanyahu, Trump’ı İran füzelerine karşı uyardı

32 dakika önce

İran dini liderinin temsilcisi Ayetullah Seyyid Hasan Amili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’daki son görüşmelerinde ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın füze kapasitesi konusunda sert bir uyarıda bulunduğunu açıkladı.

İran'ın Erdebil kenti Cuma İmamı ve İran dini liderinin temsilcisi Amili, Netanyahu’nun Trump’a, İran’ın 8 bin kilometre menzilli bir füzeye sahip olduğunu ve Beyaz Saray'ı kolayca hedef alabileceğini söylediğini iddia etti.

"Ben müneccim değilim ki gaybdan haber vereyim, ancak Netanyahu’nun Trump’a söyledikleri benim için gün gibi aşikardır." diyen Amili, Netanyahu’nun Washington’a üç ana mesaj götürdüğünü, bunların en önemlisinin Trump’ı İran’a yönelik saldırıları sürdürmeye teşvik etmek olduğunu belirtti.

Amili’nin iddiasına göre Netanyahu, İran içinde savaşı savunanlar ile uzlaşma isteyenler arasında bir bölünme olduğu konusunda Trump’ı ikna etmeye çalışarak bunu İran’ın zayıf bir noktası olarak sundu. Bunun yanı sıra Netanyahu, Trump’a İsfahan eyaletindeki "Kuh-i Keleng" bölgesine ait sahte bir harita göstererek İran’ın atom bombası elde etmesine sadece birkaç saat kaldığını öne sürdü.

Tahran ile Washington arasındaki gerilim zirve noktasına ulaşmış durumda. Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale kararından geri adım atıp yeni müzakere çağrısında bulunmasının ardından Tahran, her türlü doğrudan görüşmeyi reddetti.

İran tarafı, temasların yalnızca Umman Sultanlığı aracılığıyla ve sadece Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer konusuyla sınırlı olarak yürütüldüğünü bildirdi.