Kerbela'da Erbain yoğunluğu: 5 milyon ziyaretçi giriş yaptı

4 saat önce

Irak genelinden ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, Hz. Hüseyin’in şehadetinin 40. günü olan Erbain merasimlerine katılmak üzere Kerbela kentine akın ediyor. Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan son verilere göre dün gece itibarıyla Irak topraklarına giriş yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 887 bin 660’a ulaştı.

Irak güvenlik güçleri ve ilgili hizmet birimleri, ulaşımın düzenlenmesi ve ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Trafik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kerbela ve çevresindeki araç trafiğini yönetmek üzere 16 bin personelin sahada görevlendirildiği bildirildi.

Kerbela’daki yetkililer, ziyaretçi yoğunluğunun pazartesi gecesi itibarıyla zirve noktasına ulaştığını ve bu yoğunluğun salı akşamına kadar sürmesinin beklendiğini belirtti. Kentte içme suyu, kesintisiz elektrik ve tıbbi hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela Savaşı’nda şehit edilmesinin 40. günü (Erbain) vesilesiyle düzenlenen merasimler, Şii mezhebine mensup Müslümanlar için dünyadaki en büyük kitlesel organizasyonlardan biri kabul ediliyor.

Son 10 yılın ziyaretçi istatistikleri

Irak Haber Ajansı (INA) verilerine göre Erbain ziyaretçi sayıları yıllar içinde büyük bir artış gösterdi:

2016: 11,2 milyon kişi

2022: 21,1 milyon kişi

2023: 22 milyon 19 bin 146 kişi

2024 - 2025: Ziyaretçi sayısının 21 milyon bandında seyretmesi, bu dini merasimin ulusal ve uluslararası düzeydeki öneminin kalıcı hale geldiğini gösteriyor.

Merasimler maliyeti

Irak Hükümeti, süreci yönetebilmek adına 52,5 milyar dinarlık özel bir bütçe tahsis etti. Bu bütçe, kutsal mekanların desteklenmesi ve belediye hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılıyor.

Ulaşım: Sınır kapıları ve şehirler arası ücretsiz ulaşım için 2400 otobüs tahsis edildi.

Güvenlik: 100 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi, personelin lojistik ve yakıt ihtiyaçları karşılandı.

Hizmet ve sağlık: Günlük binlerce ton çöpün toplanması, elektrik ve su tedariki ile yol güzergahlarında sahra hastanelerinin kurulması için geniş kapsamlı ödenek ayrıldı.

Suudi Arabistan'daki Hac ibadetinin aksine, Irak'taki Erbain törenleri devlet hazinesi için doğrudan yüksek bir gelir kaynağı oluşturmuyor. Bunun nedenleri ise şunlar:

Vize muafiyeti: Irak ve İran arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşması nedeniyle, milyonlarca yabancı ziyaretçiden elde edilebilecek potansiyel vize gelirlerinden feragat ediliyor.

“Mevkip” sistemi: Gönüllülerin kurduğu "Mevkip"lerde yiyecek, içecek ve konaklamanın tamamen ücretsiz sunulması, otel ve restoran sektörünün turizmden elde edeceği doğrudan kazancı sınırlıyor.

Dolaylı gelirler: Ekonomi uzmanları, gelirlerin daha çok özel sektörde (GSM operatörleri, özel taşımacılık, hava yolları ve yerel çarşı alışverişleri) yoğunlaştığını belirtiyor.

Sonuç olarak uzmanlar, Irak devletinin sunduğu hizmet ve güvenlik maliyetinin, elde edilen doğrudan gelirden çok daha fazla olduğunu; Erbain sürecinin ticari bir kazanç kapısından ziyade, büyük bir "hayır ve dayanışma ekonomisi" olarak işlediğini ifade ediyor.