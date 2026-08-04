Messi, İspanya'ya 80 bin euro bağışladı

2 saat önce

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, Madrid'in Sierra Oeste bölgesinde meydana gelen büyük orman yangınından etkilenen vatandaşlara 80 bin euro bağışta bulundu.

Lionel Messi, söz konusu yardımı Madrid Bölgesel Yönetimi tarafından yangın mağdurlarına destek toplamak amacıyla oluşturulan resmi platform üzerinden gerçekleştirdi.

Bu anlamlı bağışın ardından Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso, Barcelona'nın eski kaptanı Messi'ye resmi bir mesajla teşekkür etti. Ayuso mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Madrid halkı, bu cömert tutumunuzdan dolayı size olan şükranlarını ve takdirlerini alkışlarla göstermek için sabırsızlanıyor."

Madrid’in Sierra Oeste bölgesini etkisi altına alan yangın, geniş bir alanda büyük tahribata yol açtı. Kayıtlara bölgenin en ağır doğal afetlerinden biri olarak geçen yangında: Yaklaşık 30 bin büyük ağaç ve geniş tarım arazileri küle döndü. 17 kasaba yangından doğrudan etkilendi. 100'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle binlerce vatandaş tahliye edildi.