AK Parti yarın "çerçeve yasa" için toplanacak

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grubu, "terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda hazırlanan ve toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen kritik yasal düzenlemeyi görüşmek üzere yarın basına kapalı olarak toplanıyor. Toplantıda, sürecin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifinin detayları milletvekillerine sunulacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde gerçekleştirilecek kapalı grup toplantısının ana gündem maddesini, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" oluşturacak. Toplantıda, teklifin hukuki çerçevesi, terörle mücadele stratejisindeki yeri ve toplumsal entegrasyon noktasında getirdiği yenilikler hakkında kapsamlı bir sunum yapılması planlanıyor. Milletvekillerine, düzenlemenin içeriği ve izlenecek siyasi yol haritası hakkında ayrıntılı bilgi verilecek.

AK Parti Grubu’nda dün itibarıyla başlatılan ve tüm milletvekillerinin katılımıyla imzalanması kararlaştırılan çerçeve kanun teklifi için belirlenen süre bugün saat 17.00’de doluyor. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından, yarınki bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şekli verilecek. Düzenlemenin vakit kaybedilmeksizin TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden tamamen çıkarma" hedefiyle hayata geçirilen bu teklif; silahların bırakılması, terörün sonlandırılması ve sürecin sağlam bir yasal zemine oturtulması için gerekli idari ve hukuki mekanizmaları içeriyor.

Yarınki kritik toplantıda ayrıca, düzenlemenin Meclis komisyonlarındaki görüşme takvimi ile muhalefet partileriyle yürütülecek muhtemel diyalog süreçlerine dair stratejik değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.