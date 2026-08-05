Avcılar Belediyesine operasyon: 13 gözaltı

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İstanbul merkezli 4 ilde Avcılar Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamuyu zarara uğratma" iddialarıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında Avcılar Belediyesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre usulsüzlük, 2022 yılında Avcılar’ın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen "asfalt imalatı" ihalesine dayanıyor.

Başsavcılık, yaklaşık maliyet komisyonunun kamu birim fiyatlarını araştırmadan piyasadaki şirketlerden yüksek teklifler toplayarak ihale maliyetini 10 milyon 167 bin TL gibi fahiş bir tutarda belirlediğini, bu eylemle kamunun 3 milyon 302 bin TL zarara uğratıldığını tespit etti.

Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "İhale komisyonunun isteklilerin sunduğu belgeleri incelemekle yükümlü olmasına rağmen, ihaleye katılan bazı şirketler arasındaki organik bağın, ticaret sicil belgelerinde açıkça görülebilir durumda olmasına karşın göz ardı edildiği saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş’un yanı sıra Seçkin Özcan, Salman Kalmaz, Nevzat Yalçın, Dursun Yavuz, Kemal Baki, Kemal Kenar, Gülay Güneş, Burak Güneş, Furkan Karaca, Behçet Hırdar, Celal Hırdar ve Mustafa Timur gözaltına alınarak emniyete götürüldü.