Husiler, Suudi petrol tankerini hedef aldı

2 saat önce

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, güçlerinin Kızıldeniz'in kuzeyinde, Yanbu bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" adlı petrol tankerini isabetle vurduğunu bildirdi.

Sözcü Seri, petrol tankerine yönelik bu saldırının kendi deyimleriyle "ablukaya karşı abluka" denklemi çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Geçtiğimiz aydan bu yana Kızıldeniz'de Suudi gemilerine yönelik deniz ablukası ilan eden Husi grubu, bu adımlarıyla başta Babülmendep Boğazı olmak üzere uluslararası seyrüsefer hatlarında ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Husiler, son haftalarda petrol tankerlerinin yanı sıra Suudi Arabistan'a ait havalimanlarına ve petrol şirketlerine de çok sayıda saldırı düzenledi.

Suudi Arabistan ise bu saldırılara yanıt olarak Yemen içinde Husilere ait çok sayıda hedefi hava harekatlarıyla vurmayı sürdürüyor.