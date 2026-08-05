Devlet Bahçeli: Bin yıllık kardeşliğimiz tescillendi!

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Çerçeve yasaya atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin tescillendiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır." dedi.

Devlet Bahçeli, ''Terörsüz Türkiye'' sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasaya attığı imza için, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir." ifadesini kullandı.

Gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, "Türküyle, Kürtüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Bahçeli, Selahattin Demirtaş hakkında yöneltilen soru üzerine, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmediğini ancak avukatları aracılığıyla düzenli olarak görüştüğünü söyledi:

"Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık."

Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır."